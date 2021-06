Põllumajanduskoda: ÜPP kokkulepe peab arvestama Eesti eripäradega

Ta tõi välja, et kuigi põllumajandusettevõtete sissetulekud on niigi suure surve all, siis ÜPP esialgne kokkulepe näitab, et tulevikus tuleb hakkama saada suuremate kulude ja väiksemate toetustega.

«Põllumeestelt oodatakse veelgi suuremat panustamist elurikkuse hoidmisesse, kliimamuutuste leevendamisse ja loomade heaolu tagamisse. Keskkonnahoidu ja tootmise uuendamisse suudavad panustada vaid kindlal majanduslikul järjel olevad ettevõtted, mistõttu on oluline, et ÜPP rakendamisel valitseks hea tasakaal keskkonnameetmete ja sissetulekute kindlustamise vahel,» märkis Sõrmus.

Tema sõnul vajame põllumajanduspoliitika meetmeid, mis aitavad kindlustada Eesti toidujulgeoleku ja siinse põllumajanduse tuleviku. «Kuigi ÜPP tuleviku osas on EL-i tasandil otsused sisuliselt tehtud, siis oluline roll on tehnilistel detailidel ning üksjagu ebakindlust on jätkuvalt õhus. Suureks küsimuseks on näiteks, kuidas rakendada Eestis toetuste ümbersuunamist väiksematele üksustele nii, et sellest võidaksid just tootmisele orienteeritud peretalud,» lisas ta.