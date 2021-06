«See on paljaksröövimine ja lepingu mittetäitmine!»

Internetigruppides leiab tihtilugu abipalveid: inimene on üürikorterist välja kolinud, kõik on olnud korrektne, aga omanik ei taha korteri tagatisraha ära maksta. Mõnikord leiutatakse tobedaid põhjuseid, miks seda raha üürnikule maksma ei pea, teinekord lihtsalt ignoreeritakse ja loodetakse, et üürnik ise loobub. Ja loobubki.