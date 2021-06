16 «rohelist piirkonda» Ühendkuningriigi turismi ei päästa, kardavad bossid

Kolmapäevast leevenevad Ühendkuningriigi kodanikele kehtestatud reisipiirangud ning lisandub sihtkohti, kust naasmisel ei pea turistid enam karantiini jääma. Uute «roheliste» sihtkohtade hulka kuuluvad brittide hulgas populaarsed Baleaari saared Ibiza, Menorca, Mallorca, üheksa Kariibi mere piirkonda, Malta ja Madeira ning neli kaugemat Briti «ülemereterritooriumi». Räägitud on ka piirangute leevendamisest turistidele, kes on läbinud vaktsiinikuuri, kuid see võib BBC andmetel jõustuda alles suve teisel poolel. Esialgu jääb erandiks ka Malta, kuhu lubatakse karantiinita sisse vaid turistid, kes on saanud kätte mõlemad vaktsiinisüstid ning kel on ette näidata Malta terviseameti poolt aktsepteeritud sertifikaat.

Briti turismifirmade tippjuhtide sõnul on niinimetatud «roheliste» riikide nimekirja pikendamine samm õiges suunas, kuid ei kõrvalda kaugeltki kõiki majandusraskusi, mille koroonapandeemia reisiärile on põhjustanud. Ettevõtete juhtide hinnangul andis valitsus lubadusi piirangute kiiremaks ja mõjusamaks kõrvaldamiseks kui seda on praegused leevendused.