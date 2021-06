Erakordse sanktsioonina pandi Malta kõrgendatud rahapesujärelevalve alla

FATF-i samm suurendas Maltal kartusi võimaliku mõju pärast riigi majandusele. Malta valitsus tegi kiiresti avalduse, öeldes, et riik ei vääri kõrgendatud monitooringut, kuna viimase kahe aasta jooksul on juba käivitatud reformide programm.

Malta on teinud edusamme mõnes valdkonnas, kuid «tõsised küsimused on jäänud», lisas ta. Malta valitsus kinnitas, et riik jätkab täielikku panustamist koostöösse FATF-i ja teiste rahvusvaheliste partneritega tagamaks, et esitatud soovitustega tegeldakse võimalikult kiiresti.