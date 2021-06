Ühendkuningriik keelab alates 2023. aastast rämpstoidu reklaami internetis ja õhtul enne üheksat televisioonis

Ühendkuningriigi valitsusel on kavas keelata rämpstoidu reklaam internetis ja õhtul enne üheksat televisioonis alates 2023. aastast, kuna Boris Johnson soovib täita oma lubadust võidelda Ühendkuningriigi kasvava rasvumiskriisi vastu, vahendab The Guardian.

Uued meetmed, mis on ühed karmimad reklaamipiirangud maailmas, hakkavad tugevalt mõjutama toiduainete reklaamimiseks tehtud kulutusi internetis ja televisioonis, mis ulatuvad üle 600 miljoni naelani aastas.

Enne kella üheksat kehtestatud keeld reklaamida televisioonis tooteid, mida peetakse kõrge rasva-, soola- ja suhkrusisaldusega toodeteks, võib telekanalitele nagu ITV, Channel 4, Channel 5 ja Sky minna maksma üle 200 miljoni naela aastas.

Veebireklaamikeeld mõjutaks kõiki tasulisi digitaalse turunduse vorme, alates Facebooki ja äppide reklaamidest kuni Google'i tasuliste otsingutulemusteni ja mõjutajatele makstud reklaamideni saitidel nagu Instagram ja Twitter. Hinnanguliselt kulutatakse Ühendkuningriigis igal aastal üle 400 miljoni naela toiduainete veebireklaamidele.

Ranged reeglid järgnevad Johnsoni seisukohtade muutumisele seoses tema isiklike terviseotsustega pärast koronaviirusega haiglasse sattumist eelmisel aastal. Peaminister süüdistab väidetavalt oma terviseprobleeme selles, et need aitasid kaasa tema haigestumisele. Ülekaalulistel inimestel on suurem oht haigestuda raskelt või surra Covidi tõttu.

Uuringud on näidanud, et iga kolmas algkooli lõpetav laps on ülekaaluline või rasvunud, nagu ka peaaegu kaks kolmandikku täiskasvanutest Inglismaal.

Uued piirangud sisaldavad siiski märkimisväärset arvu erandeid, mis tähendab, et need jäävad alla eelmisel aastal kavandatud täielikule keelule, mis reklaami- ja teletööstuse sõnul on liiga «valimatud ja drakoonilised».

Näiteks on jätkuvalt lubatud ainult kaubamärgiga seotud reklaam internetis ja televisioonis. See tähendab, et ettevõte, mida sageli seostatakse halbade toitumisharjumustega, näiteks McDonald's, saab reklaamida, kui nende reklaamides ei ole näha rämpstoitu. Kaubamärgid võivad ka jätkata toodete reklaamimist oma veebisaitidel ja sotsiaalmeediakontodel.

Valitsus vabastab keelust ka mitmeid tooteid, sest eelmisel aastal esitatud rämpstoidu määratlus oleks tähendanud, et selliste toodete nagu avokaadode, Marmite'i ja koore reklaam oleks olnud keelatud.

Nende hulka kuuluvad tooted, mida ei peeta traditsiooniliseks rämpstoiduks, nagu mesi ja moos, kuid ka suhkruvabad joogid ja McDonald'si nagitsad, mida ei peeta toitumisalaselt kõrge rasva-, soola- ja suhkrusisaldusega toiduks.

Väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel, kellel on vähem kui 250 töötajat, on jätkuvalt lubatud reklaamida rämpstoidu tooteid.