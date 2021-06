Globaalne rikkus suureneb järgmise viie aastaga 39 protsenti

Majanduse kiire taastumine koroonapandeemia eelsele tasemele lubab prognoosida kõrget jõukuse kasvu järgmise viie aasta jooksul, kirjutavad raporti autorid. Heaks uudiseks on näiteks arenevate majanduste osakaalu kolmekordistumine, tõustes 30 protsendini kogu maailma jõukusest. Nende kasv on olnud kiirem võrreldes kõrge sissetulekuga riikidega, seisab raportis.

Ometi pani pandeemia olulise põntsu jõukuse suurenemisele arenevates riikides. Raporti koostajate sõnul näitab see seda, et vähem jõukad riigid ei suutnud pakkuda heldeid abimeetmeid ja laene oma majanduse toetamiseks.

Arenevate majanduste raskekahurväe moodustavad Hiina ja India. Raporti autorid prognoosivad, et veerand terve maailma jõukuse kasvust tuleb tänu Hiinale. Riigi staatus areneva majandusena on aga kehtiv selle päevani, mil projektsioonide kohaselt tõuseb riigi jõukus täisealise elaniku kohta üle 100 000 dollari. Pärast seda oleks tegu kõrge sissetulekuga riigiga. Mis teeb sellise muutuse märkimisväärseks, on tõsiasi, et Hiina on 25 aastaga tõusnud madalaimast sissetuleku astmest püramiidi tippu.