Raport ⟩ Kahetoalise Tallinna korteriga oled rikkam kui 90 protsenti maailmast

Püramiidi baas

Püramiidi allosas on inimesed, kelle vara väärtus jääb alla 10 000 dollari ehk umbes 8000 euro kanti. Kõige madalama isikliku varaga segmenti kuulub pool maailma täisealisest elanikkonnast (2,9 miljardit inimest). Seal sektoris on inimesi kõikjalt maailmast – see on suur erinevus võrreldes miljonäride segmendiga, mis koondub suuresti USAsse. Kui arenenud riikides hõlmab sektor 30 protsenti elanikkonnast, siis arengumaades kuulub siia 80 protsenti täisealisest elanikkonnast ning seal tähendab see enamasti, et terve elu möödubki selles varaklassis.