Talveriiete luksusbränd loobub karusnaha kasutamisest

Loomakaitseorganisatsiooni Humane Society International (HSI) teatel on see otsus oluline samm karusnahal põhineva moetööstuse hävitamisel. «Aastaid on Canada Goose'i koioti karusnahaga kaunistatud parkad olnud julmuse sünonüümid. Nende teade on suur löök ülemaailmsele karusnahakaubandusele,» ütles seltsi direktor Claire Bass BBC-le.