Apple'i ja teiste USA suurfirmade juhid kaotavad usku kodukontorisse

Sakslane Marc Metrick (Saks Fifth Avenue) nimetas kaugtööd lausa ettevõtete kultuurimõrvariks ja lisas, et vaikimisi töökohaks peab olema endiselt firma kontor.

Samas on vähe teaduslikke tõendeid selle kohta, et füüsiliste kontorite olemasolu aitaks ettevõtteid valdkondades, kus juhid seda loodavad: innovatsioonis ja tootlikkuses. Tegelikult on varasemate uuringute põhjal leitud, et kontoritel – nimelt avatud kontseptsiooniga kontoritel – võib olla isegi negatiivne mõju just sellisele suhtlustele, mida firmade juhid loodavad soodustada.