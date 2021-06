Teadlased: elektriautode süsinikujälg on kaks korda arvatust suurem

Saksamaa ja teiste Euroopa riikide teadlased saatsid Euroopa Komisjonile kirja milles tõdevad, et elektriautode jalajälg on aastaks 2030 kaks korda suurem kui seni arvatud. Põhjus on senises arvutusveas. Nimelt väidavad teadlased, et energiasektori CO2 saaste arvutustes on tehtud põhimõtteline viga ega ole arvestatud juba 17. sajandist tuntud matemaatilise analüüsi printsiibiga. Just sellele tuginedes on inimene edukalt lennanud Kuule ja tagasi ning ehitanud San Francisco Kuldvärava silla.

Senised prognoosid elektrisõidukite laadimiseks kasutatava elektri kohta on tehtud nii, et arvestatud on rohelise ning fossiilse elektri segamist. Teadlaste arvates oleks aga õige arvestada ka seda, et millal iganes rohelist energiat ei ole piisavalt, on fossiilse elektrienergia mõju kahekordne.

Kirjale alla kirjutanud Karlsruhe Tehnoloogiainstituudi teadlane Thomas Koch kinnitas Autobildile, et nad toetavad rohelepet ning süsinikuheitmete vähendamist, kuid Euroopa Komisjon peaks senist arvutusviga tunnistama. «Elektriautode kasu on vaid pool arvatust ning süsiniku jalajälg kaks korda arvatust suurem,» lausus ta.

Teadlaste arvutuste kohaselt tekitab VW ID.3 oma elutsükli (15 aastat ning 220 000 km) jooksul tegelikult 30 tonni Co2 heitmeid seni arvatud 14 tonni asemel. See aga tähendab, et diislihübriid, mis kasutab 67% fossiilset kütust ning 33% biokütust, on isegi väiksema jalajäljega.