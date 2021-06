Ministeerium selgitab, kuidas maahindamise uued maksumäärad koduomanikke mõjutavad

Tema sõnul säilib seaduses kodualuse maa maksuvabastus nii, nagu see 2012. aastal kehtestati. «Kodualuse maa maksuvabastust hoopis laiendatakse maadele, mis on nii elamu- kui ärimaa otstarbega üheskoos,» märkis Liivik.

Kodualuse maa maksuvabastus laieneb

«See tähendab, et kui kortermaja esimesel korrusel asub näiteks äripind, siis seaduse vastuvõtmisel ei pea selle maja korteriomanikud alates 2024. aastast ärimaa osa eest enam maamaksu maksma. See muudatus mõjutab umbes 9700 kodu,» tõdes ta.

Juhataja selgitas, et kui maatüki hind on 20 aasta jooksul keskmisest kiiremini kasvanud, tuleb appi piirang – ühegi maaomaniku maks ei saa kerkida rohkem kui 10 protsenti aastas. «Igal juhul saavad maksumuutused olema enamjaolt väikesed ja mõnel juhul võib maamaks isegi väheneda,» lisas ta.

«Paljudele on heaks uudiseks seegi, et maa maksustamishind on aluseks ka tehnovõrkude talumistasude määramisel, mis tähendab, et 2024. aastast hakkavad maaomanikud saama oma maal asuvate tehnovõrkude ja rajatiste eest praegusest kõrgemat talumistasu,» märkis Liivik.