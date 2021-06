Euroala majandusaktiivsus kasvas juunis 15 aasta kiireimas tempos

IHS Markiti ostujuhtide indeks (PMI) tõusis juunis 57,1 punktilt 59,2 punktini. Üle 50-punktine tulemus osutab kasvule.

Uuringufirma märkis, et euroala majanduse on taas käima lükanud edusammud koroonaviiruse vastasel vaktsineerimisel, mis on lubanud piiranguid lõdvendada.

«Aina helgem väljavaade, et normaalne elurütm on taastumas, on tõstnud usalduse aegade kõrgeimale tasemele, andnud hagu kulutamisele ja julgustanud värbamist,» ütles IHS Markiti peaökonomist Chris Williamson.

Andmed osutavad, et teises ja kolmandas kvartalis on oodata suurt majanduskasvu, mis järgneb sügisestest ja talvistest piirangutest tingitud langusele, teatas uuringufirma.

Plahvatuslik kasv on toonud aga ka omad probleemid, nimelt tarneahelate ülekoormatuse ja nõudluse kasvust tingitud hinnatõusu, märgiti raportis.