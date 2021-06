Ülevaade ⟩ Kui kaua poed jaanide ajal lahti on?

Coopil on plaanis sõltuvalt piirkondlikust ühistust kaupluste lahtiolekuaegasid lühendada. «Kui palju ühe või teise kaupluse lahtiolekuaega lühendatakse, sõltub juba igast ühistust ja kauplusest ning täpsema info avaldab iga kauplus oma klientidele aegsasti,» sõnas Coopi kommunikatsioonispetsialist Marita Haho. Coopi veebipoe kullerid toimetavad kaupa 23. juuni õhtul kella viieni ning 24. juunil algab kauba toimetamine alates kella viiest.

Ka Grossi kaupluste lahtiolekuajad sõltuvad mõneti piirkonnast. Üldiselt tasuks arvestada, et enamikes kauplustes on lahtiolekuaega lühendatud tunni võrra.

Selveri kauplused on 23. ja 24. juunil lahti lühendatud graafiku alusel. Võidupühal on kõik Selverid üle Eesti avatud kell 9-22.

Jaanipäeval avatakse kauplused tavapärasest veelgi hiljem - kell 11 ning suletakse kell 22. Sepapaja Selver on erandina pühade ajal suletud.

Prisma hoiab kauplused 18.-23. juunil kauplused ööpäevaringselt avatuna. «Tegime otsuse avada jaanipäeva eel kõik kauplused 24/7, et pakkuda võimalust teha jaaniostud turvaliselt hajutatult ning valida selleks sobiv aeg,» sõnas Prisma turundus- ja kommunikatsioonidirektor Liina Pärlin. Alates 24. juunist on Prisma üheksa kauplust avatud tavapärastel aegadel, kuus kauplust on ka edaspidi avatud kogu ööpäeva.