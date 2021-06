Riik katsetab eelregistreerimiseta koroonavaktsineerimist

«Lähiajal piloteeritakse eelregistreerimata vaktsineerimisvõimalusi eri asukohtades,» ütles sotsiaalministeeriumi COVID-19 vaktsineerimise töörühma kommunikatsiooninõunik Gea Otsa.

Samuti jätkatakse koostööd eratervishoiuasutustega, korraldatakse vaktsineerimisi kiirkliinikutes, kahjude vähendamise bussides, kaitseväes, vanglates ja tehakse koostööd erinevate erialaliitudega. Tegeletakse erilahendustega nii piirkondade kui ka sihtrühmade osas, tehes koostööd kohalike omavalitsustega ja kohaliku arstkonnaga.

Tondiraba vaktsineerimiskeskuses tegutseva Medicumi juhatuse esimehe Tõnis Alliku hinnangul on inimeste huvi vaktsineerimise vastu raugemas ja massvaktsineerimiskeskuste tööshoidmise vajalikkus küsitav.

AstraZeneca vaktsiini läheb annetamiseks

«Vaktsiini on, aga nõudlust napib,» ütles Allik. «Vaktsineerimise maht peaks olema suurem. Võibolla pole massvaktsineerimist mõistlik suvi läbi jätkata.»

Otsa sõnul jälgivad nad olukorda jooksvalt ning teevad otsused paindlikult. «Kindlasti jääb Tallinnas kogu suveks avatuks vähemalt üks vaktsineerimiskeskus,» kinnitas ta. «Samuti saavad kõik inimesed oma teise vaktsiinidoosi ära teha selles asukohas ja ajal, mis esimest doosi tehes anti.»

Arvestades, et tänaseks on enam kui 50% täisealisest elanikkonnast vaktsineeritud, on suur osa neist, kes end vaktsineerida soovisid, tänaseks oma esimese doosi kätte saanud. Nüüd tehakse digiregistratuuris iga päev keskmiselt 4000 uut broneeringut, mis on kordades vähem kui algusnädalatel. Vaktsiinitarnete maht on samas aga kasvanud.

Üle on 123 400 doosi AstraZenecat vaktsiini, millele lisandub sel nädalal veel 21 600 doosi. Need plaanib riik annetada. Ülejäänud tootjate vaktsiinidoosid on tellimustega kaetud, süstimise ootel vaktsineerimist läbi viivas asutuses või teise doosi varuks.

Suvi on parim aeg kaitsesüstimiseks

COVID-19 vaktsineerimise töörühma juhi Marek Seeri sõnul on hoolimata kuumadest suveilmadest ja vähenenud nakatumisest on just praegu kõige parem aeg end COVID-19 vastu vaktsineerida, et sügiseks kaitse saada. Aegu selleks on saadaval üle Eesti.

«Kõik Eestis pakutavad vaktsiinid pakuvad kaitset ka agressiivsema delta tüve vastu,» kinnitas Seer. «Kuid seda vaid siis, kui vaktsineerimiskuur on lõpetatud – Jansseni puhul kaks nädalat pärast ainsat doosi, Pfizeri puhul üks nädal pärast teist doosi, Moderna ja Astra Zeneca puhul kaks nädalat pärast teist doosi.»