Valgevene: Lääne sanktsioonid sarnanevad «majandussõja kuulutamisega»

Lääneriikid kehtestasid esmaspäeval Valgevenele uued sanktsioonid, mis on koordineeritud vastus president Aleksandr Lukašenka administratsiooni ametnike, seadusandjate ja ministrite vastu, kelle õhujõud peatasid 23. mail Ateena ja Vilniuse vahel lennanud Ryanairi lennuki, mida lääs kutsus riiklikult toetatud piraatluseks.

Minsk ütles, et sanktsioonid mõjutavad negatiivselt oma kodanikke ja hoiatas, et nad on sunnitud rakendama vastumeetmeid, mis võivad omakorda kahjustada lääneriikide kodanikke ja ettevõtteid.