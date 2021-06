Aston Martin jäi ilma superauto ettemaksetest ja pöördub kohtusse

Financial Timesi teatel on Aston Martinil Nebula Project AG-lt jäänud saamata üle 11 miljoni euro. Superauto Valkyrie enda hind küüdib 2,9 miljoni euroni.

Autotootja teatel on nad tänaseks lõpetanud 2016. aastal sõlmitud lepingu, mille alusel nõustus Nebula rahastama Valkyrie ja muude Aston Martini keskmootoriga mudelite arendust läbi oma Šveitsi klientidelt võetud ettemaksete.

Samuti katkestas autotootja edasimüügilepingud St. Galleni kantonis Aston Martineid müünud AF Cars AG-ga, mille juhatuse liikmed on seotud Nebulaga.

Kuigi raamatupidamislikult toob lepingute lõpetamine Aston Martinile rohkem kui 17-miljoni euro suuruse kulu, usub autotootja, et pikemas vaates osutub kohtuvaidlus finantsiliselt kasulikuks. St. Galleni kantoni prokuratuuri pressiesindaja ütles, et nad ootavad kuriteoteadet, kuid teisipäeva keskpäevaks polnud seda veel saabunud.

Investorid näivad aga olevat kohtuvaidluse ning lubatud tulevaste rahavoogude suhtes pessimistlikult meelestatud: autotootja aktsiad on Londoni börsil kukkunud viimase viie päevaga 6 protsenti (22.06 seisuga)

Aston Martin lubab, et hoolimata saamata jäänud ettemaksudest saavad kliendid Valkyrie'd plaanipäraselt kätte. Siiski lisas ettevõte, et võtab edaspidi erimudelite tagatisraha otse klientidelt endalt.

Valkyrie on superauto, mida Aston Martin on arendanud koostöös Red Bull Racinguga. Koostööprojekti eesmärk oli luua ringrajale suunatud auto, mida saaks kasutada maanteel ning mis konkureeriks Mclareni ja Ferrari uute mudelitega. Aaston Martinile uue superauto ehitamisel abiks ka Red Bulli vormelimeeskonna konstruktor Adrian Newey.

Aston Martin on pärast 2018. aasta börsiletulekut saanud märkimisväärseid kahjusid ja veetnud viimase aasta ümberkorralduste keerises. Firma juhtimise on üle võtnud Kanada miljardär Lawrence Stroll, kes süstis Aston Martinisse hädavajalikku raha ning lõi tihedamad sidemed Mercedes-Benziga, et ettevõte saaks segased ajad autotööstuses üle elada, kirjutab Bloomberg.