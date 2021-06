Kaubandusketid: inimesed haaravad kuumaga joogi, arbuusi ja ventilaatori järele

Selveri ostudirektor Katrin Riisalu ütleb, et praegu läheb hästi kaubaks kõiksugu külm. «Viimaste kuumade päevadega on hüppeliselt kasvanud nii jäätiste kui jää müük. Ja nagu igal aastal: kui tekib suur palavus, suureneb ka jookide müük märkimisväärselt. Eriti populaarsed on veed, mahlad, karastusjoogid ja lahja alkohol, mida sel ajal tarbitakse kordades rohkem.»

Prisma sortimendidirektor Kaimo Niitaru loetleb üles konkurendiga samad tootegrupid. «Vee ja karastusjookide segmendis on müük kasvanud ligi veerandiku võrra. Kasvanud on ka lahja alkoholi ja jäätiste müük, mõlema tootegrupi puhul jääb kasv 20 protsendi juurde.»

Suve täielikuks hitt-tooteks näib olevat arbuus. Kõik Postimehega rääkinud toidukaupluste esindajad tõid välja arbuusimüügi kiire kasvu. Prisma teatel on neil arbuusimüük kasvanud 35 protsenti, Selveril aga lausa 50 protsenti. Ka Rimi ei ole siinkohal erandlik: «Tõepoolest, tõusid kõikide jookide, jäätiste ja arbuusi müük,» vastas Rimi avalike suhete juht Katrin Bats.

Selveri ostudirektori hinnangul ei mõjuta praegu müüki ainult ilm, vaid ka erinevad üritused. «Kuna perioodi jäävad koolide lõpetamised, on müügid olnud head ka valmis salatitel ja pagaritoodetel.» Grilltoodete müüginumbritele pole aga suur soojus kasuks tulnud. «Tagasihoidlikumaks jääb praegu veel lihatoodete müük, kuna suure kuumaga ei soovi keegi väga grilliga vaeva näha, kuid see muutub kindlasti veel jaaninädalal,» loodab Riisalu.

Jahutusseadmed võivad otsa saada

Tööstuskaupades on samuti kasv seal, kus kuum ilm lubab eeldada. Prismas saadab müügiedu näiteks rannalelusid. «Tööstuskaubast on suurima müügikasvu (+50%) teinud erinevad veemänguasjad (madratsid, ujukid, veepüstolid) ning basseinid. Kasvanud on ka populaarsete SUP-laudade müük,» kirjeldab sortimendidirektor Kaimo Niitaru

Selveris teevad tööstuskaupadest ilma seevastu mõnevõrra teistsugused tooted. «Ostetakse väga palju päikesekaitsevahendeid ja loomulikult ventilaatoreid, mille müük on võrreldes tavaperioodiga kasvanud kolm-neli korda,» ütleb Riisalu, kelle sõnul ületab ventilaatorite nõudlus praegu pakkumist.

Ka Euronicsi kommunikatsioonijuht Kristjan Terase tõdeb, et jahutusseadmed on hetkel väga hästi minev kaup. «Kliimaseadmete müük on Euronicsi kauplustes viimastel päevadel märgatavalt kasvanud. Hetkeseisuga on portatiivsed konditsioneerid sisuliselt otsakorral, ventilaatorite saadavus on mõnevõrra parem.»