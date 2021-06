Kiibipuudus on jõudnud ka kaupade hinda: ostja peab rahakotti kergendama

Hinnad tõusevad materjalide puuduse tõttu ja see kajastub kogu tarneahelas. Tulemusena tõstavad kiipide ja erinevate komponentide tootjad küsitavat hinda ning selle maksavad kinni arvuteid ning muud elektroonikat tootvad ettevõtted.

Niiviisi on hinnasurve jõudnud ka tarbijani. Populaarsete sülearvutimudelite hind on viimase kahe kuu jooksul kerkinud. Näiteks on ASUSe videomänguritele suunatud läptopi hind on tõusnud 900-lt 950 dollarini ja HP populaarse Chromebooki hind on samuti tõusnud 30 dollarit.

Lauaarvutite hinda on HP tõstnud 8% ja printerite hindu enam kui 20% võrra. Ettevõtte esindaja sõnul on hinnatõus põhjustatud komponentide puudusest ja ta nendib, et kulude kasvamisel võib hind tõusta veelgi. Sarnast mõtet on jaganud ka teised arvutitootjad. Delli finantsjuht Thomas Sweet sõnas, et komponentide hinna kasvades peavad nad oma hindu vastavalt korrigeerima.