Hinnavõrdluses võtsime ette 14 erineva kauba hinnad veebipoodides. Lihatoodete puhul on valik mõistagi suur, nii et lähtusime odavaimast ühikuhinnast.

Tahtsime võtta võrdlusesse sedapuhku ka vegantooted, ent selgus, et grillimiseks sobilikku vegankaupa pakuvad vaid üksikud poed ja tooted on tihti erinevad. Suurim valik taimseid tooteid on Prisma Peremarketites ning Rimi kauplustes.