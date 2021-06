Iglucraft investeeris uude Noblessneri Igluparki miljon eurot

Ettevõtte tegevjuhi Priit Kallase sõnul on Iglupark klassikalise üksikmüügi oluline laiendus. "Täiesti omamoodi uuendus on mereäärsed kontoriruumid, mis sobivad näiteks nii ajutiselt töötamiseks või inspireerivate koosolekute pidamiseks," ütles Kallas pressiteate vahendusel.

Iglumajas saab korraga ööbida kuni kaks inimest. Iglumajades on olemas eluruum, suur voodi, kööginurk ja vannituba, millele lisaks on maja juures suur terrass koos välimööbliga. Eri suuruses kontorites on nõupidamisruum kaheksale inimesele või töökohad viiele inimesele, sauna mahub aga kuni kümme inimest. Saunatamisvõimalused on juba avatud ning kontorid on sarnaselt iglumajadele külastajate jaoks avatud alates juulikuust.