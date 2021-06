Eesti Energia hakkab koos päikesepaneelidega pakkuma energiasalvestust

Akulahendus salvestab päeval toodetud päikeseenergiat ning võimaldab kasutada seda õhtusel ajal või elektrikatkestuse korral. Seeläbi on võimalik suurendada oma toodetud elektri kasutamist ning vähendada elektrikulusid kuni 70 protsenti, teatas Eesti Energia

Eesti Energia juhatuse liikme Agnes Roosi sõnul on trend salvestustehnoloogiate kasutuselevõtuks järjest kasvav. «Kliimaneutraalsuse poole liikumine on tõstnud märgatavalt taastuvenergia ehk ilmastikuoludest sõltuva energia tootmist ning see omakorda vajab salvestustehnoloogiaid,» ütles ta.