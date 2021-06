Kaamos Group kasvatas käivet ja mullune puhaskasum ulatus üle 12 miljoni euro

«Aasta esimene pool pakkus päris palju väljakutseid, pandeemia vahetut mõju saime tunda kinnisvara sektoris ja puidutööstuses. Reageerisime muutustele meeskonnaga operatiivselt ja tänaseks võime nentida, et tänu õigetele juhtimisotsustele õnnestus põhitegevuses pea täieulatuslikult ellu viia püstitatud eesmärgid,» lisas ta.

Kinnisvara segmendis oli 2020. aasta Kaamose müügi- ja arendustegevus väga edukas – jätkus aktiivne arendustegevus Avala kvartalis, kus valmis A-klassi büroopinda 11 000 ruutmeetrit ja parkimismaja ning DEPO DIY kauplus-ladu. Elukondlikus arenduses sõlmiti Eestis ja Lätis kokku ligi 220 korteri müügilepingut. Lähituleviku üheks olulisemaks eesmärgiks on jätkuvalt kaardistada välisturge, et laiendada oma kinnisvaraalast tegevust väljaspool Eestit.

Kaamose puidutööstuse tootmismaht oli möödunud aastal ligi 230 000 kuupmeetrit, kasuliku väljatulekuga 47,7 protsenti, mis on tegevusajaloo suurim tootmismaht. Suurema osa toodangust realiseeris Kaamos Timber eksportturgudel. Jätkusid plaanipärased investeeringud Valgevenes asuvas Mozyri saeveskis, kus ettevõte hakkab saematerjali tootma 2022. aasta teises pooles.

«Oleme ka 2021. aasta osas mõõdukalt optimistlikud ja valmis investeeringutega edasi liikuma. Olgugi, et üldised hinnangud majandusnäitajatele paranevad, on palju muutujaid, mis Kaamose igapäevategevust mõjutavad. Tuleb hoolikalt hinnata võimalikke riske, et pikemaajalisi prognoose teha,» ütles Pohla.