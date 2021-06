Tulikuum kinnisvaraturg sunnib lähiriike laenuandmist piirama

Pärast pandeemia esimest lainet mullu kevadel on Soome kinnisvara hinnad kerkinud Eestist kiiremaski tempos, ligi kaheksa protsenti. Soome keskpanga hinnangul on turul märke ülekuumenemisest ning seetõttu tuleks kodulaenudele kehtestada lisapiirangud.

Taloussanomate andmetel on ekspertide ettepanek, et uue laenu taotlemisel ei tohiks leibkonna laenude kogusumma ületada enam kui 4,5-kordselt nende aastast brutotulu. Samuti ei tohi kodulaenu tagasimakse periood ületada 25 aastat. Just viimane reegel peaks soomlaste laenuhimu kõige enam kärpima, sest viimastel aastatel on seal hakatud rohkem eelistama 30–35-aastaseid makseperioode.