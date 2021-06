Majanduse lühiuudised

Maksepuhkusel olevate laenajate hulk kahaneb

Pangaliidu teatel kahaneb endiselt maksepuhkusel olevate laenajate hulk ja rekordväike on enam kui 60 päeva võlgu olevate laenajate osakaal laenuportfellist. «Kuu kuu järel näeme, et Eesti majandus on ootamatust kriisist läbi tulnud tugevamalt, kui aasta tagasi keegi loota julges. Maikuus avaldatud esimese kvartali majanduskasv 5,4 protsenti viitab, et majandus töötab täistuuridel, ja ootame kiiret kasvu ka edasistel kuudel. Ka Eesti peamistel majanduspartneritel läheb hästi,» ütles Eesti Pangaliidu juhatuse esimees Allan Parik. PM