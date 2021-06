Uuring: Amazon ja Apple on maailma kõige väärtuslikumad kaubamärgid, Hiina on tõusuteel

Maailma kõige väärtuslikum kaubamärk on Amazon. FOTO: PASCAL ROSSIGNOL

Amazon ja Apple on maailma kõige väärtuslikumad kaubamärgid, kuid Hiina kaubamärgid on edetabelis tõusmas ja on tänaseks väärtuslikumad kui Euroopa tippbrändid, selgub Kantari BrandZ globaalsest pingereast.