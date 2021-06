EAS jagab 10 miljonit rakendusuuringutele

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Andres Suti sõnul on rakendusuuringud innovatsioonipöörde alustala. «Ettevõtete teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooniga seotud investeeringute kasv on võtmetähtsusega konkurentsivõime arendamiseks. Seetõttu oleme ka Euroopa taasterahastusest lisanud vahendeid ettevõtete arendustegevuse toetamiseks,» ütles Sutt ning lisas, et rakendusuuringute programmil on pikaajaline roll teadus- ja arendustegevuse ning ülikoolide ja ettevõtete koostöö toetamisel. Uuel aastal tuleb rahastust kindlasti juurde.

EASi juhatuse esimehe Peeter Raudsepa sõnul on ettevõtjad eelmisel aastal käivitatud rakendusuuringute programmi vastu märkimisväärset huvi üles näidanud. «Meie poole on arendusplaanide konsultatsioonideks pöördunud üle 140 ettevõtte ning esimene toetuse eelarve sai kiiresti tugevate innovatsiooniprojektidega kaetud. See näitab, et meie ettevõtetel on ambitsioon luua uuenduslikke tooteid ja teenuseid, et rahvusvahelistel turgudel tegusid teha,» ütles Raudsepp.

EASi roll on tema sõnul ettevõtetele toeks olla. «Me aitame nii arendusideede valideerimisel, arendusplaani koostamisel kui ka koostööpartnerite leidmisel ja intellektuaalomandi teemadel. Samuti arendusprojektide finantseerimisega, kus aitame leida erinevaid rahastusvõimalusi nii Eestist kui ka väljastpoolt,» selgitas EASi juht.

Ta rõhutas, et rakendusuuringute programmi eelnõustamine on jooksvalt avatud ning toetuse taotlemiseks on vajalik positiivne eelhinnang. «Suurema arendusprojekti ettevalmistamine on pikk protsess – seega ükskõik, mis faasis te oma arendusideega olete, siis tasub juba praegu EASi poole pöörduda,» sõnas Raudsepp.

Taotlemine avatakse alates 12. juulist ning kestab kuni 10. septembrini. Taotlemine toimub vooruliselt ehk kõik esitatud taotlused hinnatakse ära ning selle tulemusel tekib pingerida, mille alusel projekte rahastatakse. Toetuse tingimused ei ole muutunud, miinimumsumma on 100 000 eurot ja maksimum 2 000 000 eurot projekti kohta.

Rakendusuuring on esmakordne uuring uue teadmise saamiseks, millel on kindlaks määratud praktiline rakendus ja tellija, kes kasutab uuringust saadud uut teadmist ärilisel eesmärgil. Projekti võib teha ettevõtte siseselt või kaasata teadus- ja arendustegevuse partner Eestist või välismaalt.