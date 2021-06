Bitcoin'i kolm saatuslikku viga, mis võivad ta troonilt tõugata

Kaevandamine kahjustab keskkonda

Bitcoin'i kaevandamine tähendab energiaintensiivset protsessi, mida on vaja uute rahaühikute tootmiseks ja maksevahendi turvalisuse tagamiseks. Cornelli ökonoomikaprofessori Eswar Prasadi sõnul kasutatakse elektrit tehingute plokiahelal kinnitamiseks ning kaevandamisel. Kaevurid kasutavad arvuteid, mis lahendavad kompleksseid järjestikuseid matemaatilisi võrrandeid, mis on vajalikud plokiahelas tehingute toimumiseks, mille eest nad omakorda teenivad krüptoraha.

Tesla tegevjuht Elon Musk ütles eelmisel kuul, et firma lõpetab keskkonnahoiu kaalutlustel bitcoin'i vastuvõtmise maksevahendina. See väljaütlemine langetas minutitega krüptoraha väärtust viie protsendi võrra. Hiljem tegi ettevõtja kannapöörde, kui ütles, et aktsepteerib bitcoin'i, kui on kindel, et kaevandamine toimub puhtal energial ja protsessi energiakasutus on mõistuspärane.