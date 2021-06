Maksepuhkusel olevate laenajate hulk kahaneb

«Kuu kuu järel näeme, et Eesti majandus on ootamatust kriisist läbi tulnud tugevamalt, kui aasta tagasi keegi loota julges. Maikuus avaldatud esimese kvartali majanduskasvu number 5,4 protsenti viitab, et majandus töötab täistuuridel ja ootame kiiret kasvu ka edasistel kuudel. Ka Eesti peamistel majanduspartneritel läheb hästi,» ütles Pangaliidu juhatuse esimees Allan Parik pressiteates.

Pariku hinnangul aitab hoo sisse saanud vaktsineerimine ära hoida või vähemalt oluliselt tasandada pandeemia võimalikku uut lainet sügisel. «Tõsi on, et ehkki majandusel tervikuna läheb hästi ja on ka sektoreid, mis uutest oludest võitsid, on siiski palju ettevõtteid, kelle jaoks äritegevuse korduv sulgemine on olnud väga valulik. Seega loodan väga, et nii drastilisi meetmeid enam vaja ei lähe,» lisas ta.

Mai lõpus oli maksepuhkusel 699 ettevõtjast laenajat ning 2670 majapidamist. Aprilli lõpus oli maksepuhkusel 747 ettevõtte ja 3300 kodumajapidamise laenu. Eelmise aasta juuni lõpus oli kokku maksepuhkusel 23 565 laenu võtnud ettevõtet ja majapidamist.

Maksepuhkusel olevate laenude maht moodustab praegu ligikaudu 0,7 protsenti kogu kodumajapidamiste laenumahust ja 3,1 protsenti ettevõtete laenumahust, aprilli lõpus olid vastavad näitajad 1 protsent ja 3,4 protsenti. Enam kui 60 päeva võlgu olevate laenude maht kahaneb jätkuvalt, eriti kodumajapidamiste seas, moodustades nüüdseks rekordiliselt madala 0,38 protsenti pankade laenuportfellist.