GRAAFIK ⟩ Nendele hooajatöödele jooksevad inimesed tormi

«Suurim huvi on nende hooajaliste tööpakkumiste vastu, kus on selgelt välja toodud töö tingimused (asukoht, tööaeg, töö sisu) ja loomulikult ka pakutav töötasu, sest lisaraha teenimine on ikkagi peamine põhjus, miks soovitakse suveks endale ajutine töö leida,» sõnas CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

Auväärt lisas, et kuigi kandideerijate arvud hooajalistele töödele on kohati väga suured, ei tähenda see, et antud ametikohtadel puuduks konkurents parimate töötajate leidmise nimel. «Uue hooajalise töötaja värbamine võib sõltuda mitte nädalatest ega isegi päevadest, vaid tundidest. Nimelt kandideerib hooajalist tööd otsiv inimene korraga mitmele töökohale ja soovib tööd leida väga kiiresti, mistõttu tuleb tööpakkujal kiirelt, enne teisi tööandjaid, reageerida.»