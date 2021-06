Maksuamet lubab: impordi tollideklaratsioonide esitamine muutub juulist ettevõtetele mugavamaks

«MTA jaoks on oluline, et meie infosüsteemid suudaksid toetada 1. juulist suurenevat deklareeritavate saadetiste mahtu. Seetõttu oleme arendanud välja Impulsi, võttes arvesse väliskaubanduse trende ning ettevõtjate ootusi kaupade kiirele liikumisele ja tollivormistusele,» ütles MTA tolliarenduse valdkonnajuht Ursula Riimaa.

Impulssi on koondatud kõik uuendatud kaupade impordi deklareerimise põhiprotsessid. Infosüsteem on kolmekeelne, tugineb uuel visuaalil ja töötab uuel tehnilisel platvormil. «Lisaks võimaldab Impulss ettevõtetel esitada suuremahulisi tollideklaratsioone ning taaskasutada tolliinfosüsteemidesse varasemalt esitatud andmeid. Suure muudatusena saab Impulsis esitada tollideklaratsiooni ka enne kauba saabumist,» ütles Riimaa.

Impulss on mõeldud kasutamiseks põhiliselt väljastpoolt Euroopa Liitu kaupa importivatele ettevõtetele ning tolliagentuuridele. Eraisikud saavad oma saadetiste deklareerimiseks kasutada Postipaki deklaratsiooni rakendust, mis on samuti läbinud uuenduskuuri. Erandina peavad Impulsis esitama deklaratsiooni need eraisikud, kes soovivad deklareerida üle 1000-euroseid saadetisi, sooduskäibemaksumääraga kaupa ning piirangutega või eriluba nõudvat kaupa.