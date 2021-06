Tänavune puhkus läheb kalliks maksma: rendiautode hinnad on taevasse tõusnud

Selle aasta puhkus Vahemere ääres võib õige kalliks minna. Kui varasemalt on puhkuseregioonides rendiautod üsna soodsalt saada olnud, siis nüüd on hind Autobildi andmetel eelmise aasta suvega võrreldes kerkinud 150% ja keskmiselt tuleb rendiauto eest päevas välja käia 63 eurot. Focus toob võrdluseks, et asi pole eelmise aasta madalas võrdlusbaasis – näiteks Mallorcal on rendiauto hind võrreles 2019. aastaga kolmekordistunud.

Handelsblatti andmetel peab see, kes autot kuuks ajaks rentida plaanib, vähemalt 600-eurose väljaminekuga arvestama. Vahemere-äärsetest riikidest on vaid Türgis hinnatase samaks jäänud, mujal räägib Autobild kahekordistunud hindadest ja nimetab Prantsusmaa 55-protsendist hinnatõusu mõõdukaks.

Põhjuseid, miks hind nüüd nii kiirelt kõrgustesse on tõusnud, leiab mitmeid. Peamisel puhkuseperioodil tõstetaksegi hindu, et turistide pealt teenida, aga pigem on asi selles, et koroona-aastal vähendasid suured rendiautopakkujad drastiliselt oma autoparki.

Kui nüüd sel aastal oli näha, et turism taastub, jäid paljud ettevõtted uute autode tellimisega hiljaks, osadel polnud ka rahalist puhvrit, et autosid muretseda ning lisaks polnud autosid lihtsalt ka saada. Mitmed autotootjad, teiste seas Volkswagen, on teatanud, et ei suuda nii palju autosid õigeaegselt tarnida kui vaja, sest kiibipuudus rõhub tootmist.

Ja see pole veel kõik: peale suuremaid piiranguid on ka autoäri elu sisse saanud. Üsna hästi läheb Autobildi andmetel nii liisinguäril kui ka automüüjatel. Nemad konkureerivad siis olemasolevate autode pärast rendifirmadega.