Suur muutus tulemas: Euroopa Liit tahab inimeste andmed ühte rahakotti koguda

Praegu on lahendamata kaks küsimust: kuna uus rakendus hõlmaks kõiki inimese andmeid, on komisjoni sõnul vaja tekitada «ultrakindel krüpteerimine», et keegi andmetele ligi ei pääseks. Teine probleem, millele viitab Saksamaa tehnoloogiaportaal heise.de, on see, et ka inimeste endi nutiseadmed peavad olema tegelikult tänastest hulga turvalisemad. Portaal tõi välja, et kuiseptembrikuus algab Saksamaal nii-öelda elektrooniliste identifitseerimisvahendite programm, siis praegu suudaks nutiseadmetest vajalikku turvalisust tagada vaid Samsung Galaxy S20- seeria tooted. Ja sedagi ainult tänu riiklikule arendusprogrammile.