Omanike keskliit: sundüürnike ja omanike vastandamine lõhub ühiskonda

Täpselt kolmekümne aasta eest jõustus omandireformi aluste seadus, mis pani aluse kogu kaasaegse Eesti ühiskonna toimimisele. Selle seaduse alusel hakati endistelt omanikelt ebaseaduslikult ära võetud vara tagasi andma, et kunagi tehtud ülekohut heastada ja luua eeldused üleminekuks turumajandusele.

Omanike keskliit peab vastuvõetamatuks, et aastakümneid hiljem heidetakse varju õigusjärgsetele omanikele ja seatakse kahtluse alla nende õigused vara tagasi saada, kasutades retoorikat, et omandireformiga kaotas kodu 75 000 inimest ja kõik inimesed tõsteti tänavale. Keskliidu hinnangul loob see pildi Eesti Vabariigist kui Metsikust Läänest.