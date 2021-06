Üürikorterid panid Rootsi valitsuse kõikuma

Rootsit ähvardab homme peaministri umbusaldamine ja erakorralised valimised, kui poliitikud tänase päeva jooksul omavahel ära ei lepi. Rootsi sotsiaaldemokraadist peaminister Stefan Löfveni tool on kõikuma läinud aga üüriküsimuse pärast: vasakpoolsed teatasid, et ei toeta tema reforme, millega lõdvendataks uute üürimajade hinnatõusureegleid.

Neljapäeval viisid Rootsi Demokraadid peaministri umbusaldusküsimuse parlamenti. Hääletus on kavandatud esmaspäeva peale. Kui see läbi läheb, siis tuleb Rootsil korraldada kolme kuu jooksul erakorralised valimised, et omale uus valitsus kokku panna.

Kuidas nii juhtus?

2018. aasta valimiste järel ei selgunud üht suurt võitjat ja Löfveni sotsiaaldemokraadid panid kokku vähemusvalitsuse rohelistega. Toetust saadi ka vanadelt vastastelt – liberaalidelt ja tsentristlikult parteilt. Sealjuures oli selge, et kuigi Löfven saab peaministritooli säilitada, siis on selle hinnaks võimalikud parempoolsed reformid, et parempoolsetele headmeelt teha. Eelkõige oleks see puudutanud Rootsi üürihinnnaregulatsiooni reformi ning töölepingute tingimuste muutmist ettevõtjate kasuks ehk tööseaduse lõdvendamist.

Nüüd jõudiski kätte aeg, kus sooviti üürihindade regulatsiooni lõdvendada. Kuna Rootsis kehtib üürihindade regulatsioon alates 1942. aastast. Üldiselt öeldakse, et samaväärse korteri eest ei tohiks omanikud erinevaid hindu nõuda. Kuigi üürihinnad on nõnda riikliku kontrolli all, on see teisalt tekitanud Rootsis ka üürikorterite nappuse.

Praegune valitsus ei tahtnud muuta kogu süsteemi vaid oleks reformiga andnud lõdvemad tingimused uusehitiste korterite üürihindadele. Nüüd aktiveerusid vasakpoolsed, kes teatasid, et nad lõpetavad Löfveni toetamise, kui too selle reformiga edasi läheb, sest üüriküsimus on üks nende valijate põhilisi valupunkte.