Eesti ühe võimsama maja ehitaja läks pankrotti

Kevadel kirjutas Eesti Ekspress veidrast äritülist: kinnisvaraettevõte, ärimees Kuldar Leisi osalusega Sense pidi Eesti anonüümseks jääda soovinud ettevõtjale pidi 700-ruutmeetrise uhke kodu ehitama. Mitu miljonit maksvas häärberis poleks puudunud talveaed, koduspaa, välibassein ega maa-alune garaaž. 2017. aastal alanud ehitus ajas aga projekti osapooled tülli. Tellija süüdistas ehitajat, et too venitas tähtaegadega ja töös oli puudusi. Sense pani vastu, et tegu oli lihtsalt raskevõitu kliendiga. Mindi kohtusse, kus kaalul oli pool miljonit eurot.

Napilt paar kuud peale artikli ilmumist oli Tarmo Tamme juhitud Sense Trusti omanikfirma Sense OÜ aga pankrotis. Pankrotihaldur Vladimir Kutšmei selgitas, et pankrotis on tehniliselt Sense OÜ, aga ehitusleping oli sõlmitud 2017. aastal Sense Trustiga. Samas selgitas pankrotihaldur, et Sense Trust OÜ sõlmis juba 2020. aasta augustis ühinemislepingu Sense OÜ-ga. Äriregistris on ühinemislepingu alusel kanded tehtud 2021. aasta veebruaris, mil Sense Trust ka registrist kustutati.