Pooled eestlased sattusid majandusraskustesse

Statistikaameti andmetel on paljud eestlased juba aastaid tunnetanud, et nende majanduslik toimetulek muutub aina raskemaks. FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Statistikaameti värske uuring näitab, et möödunud aastal tundsid majanduslikku survet pooled eestlased. Üllatuse valmistas aga see, et asi pole koroonas: juba 2019. aastal arvasid inimesed, et nende olukord on võrreldes kümnendi keskpaigaga aina hullemaks läinud.