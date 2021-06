Libalihabuum tekitas hernestele tormijooksu

Niinimetatud libaliha või taimse liha suurem buum sai alguse 2019. aastal, kui suure käraga tuli börsile Beyond Meat. Ettevõtte aktsia on alates börsidebüüdist enam kui 100% tõusnud, vahepeal on ta näinud ka päris muinasjutulisi rallisid. Böriletulek tähendas, et ta oli kõikidel silme all ning rahvas tahtis seda imeasja ise ära proovida. Õige pea sai Beyond Meat kaubale suurte burgerikettidega, kes nende toodangut pakkuma hakkasid ning sealtmaalt on firma igal aastal käivet sisuliselt kahekordistanud. Investorite rõõmu ei suutnud väärata ka möödunudaastane kõva kahjum.

Kõik see on tekitanud ka teistes ettevõtetes soovi aina kasvaval turul kaasa lüüa ning see omakorda on Bloombergi andmetel tekitanud suure nõudluse taimse liha ühe peamise komponendi – valgurikka herne – järele.

Nõudluse kasv üllatab analüütikuidki: kui 2019. aastal oli herne, täpsemalt kollase herne turg 14 miljardit dollarit terve maailma peal, siis nüüd ennustatakse, et 2029. aastaks on herneturg kasvanud juba 140 miljardi dollari suuruseks. Nõudlusele aitab Bloombergi hinnangul kaasa asjaolu, et seni laialt kasutatud soja kaotab klientide seas populaarsust: osadele ei meeldi, et tegu on tihti geneetiliselt muundatud taimega. Teised on soja vastu lihtsalt allergilised.

Lehega rääkinud analüütikud tunnistasid, et praegu püüavad hernest kasvatada kõik, kes vähegi saavad. Suured maailmanimed, kes tõenäoliselt ralliga kaasa lähevad on teiste seas Puris Proteins, Roquette Freres, Cargill, The Scoular Company, Axiom Foods, Emsland Group, Ingredion, DuPont ja A&B Ingredients.