Endel Palla: kärpimine tänasel päeval on lauslollus!

«Harju Elekter on mulle nagu oma laps: olen selle loomisest saadik töötanud mitmetel ametikohtadel alates töödejuhatajast, lõpetades nõukogu esimehena. Sisuliselt on see mu elutöö, kahju on lahkuda,» ütleb Harju Elektri nõukogu esimees Endel Palla.

Kuidas hindate praegu Eesti arengut suures plaanis?

Kärpimine tänasel päeval on lauslollus. Näiteks puhkpilliorkestri aasta kulu eest saab osta heal juhul ühe lahingumasina, mis tähendab, et sõda kestaks ühe minuti kauem. Arvan, et on aeg muuta maksusüsteemi. Ettevõtete tulu ei ole hetkel maksustatud – kui 20 aastat tagasi selline lahendus loodi, eeldati, et see toob sisse välisinvesteeringuid, kuid see enam ei tööta.

Maksustamise teravik on olnud sisendite maksustamisele, mis mõjutab negatiivselt just tööstust: kõrged tööjõukulud ja energia- ja kütuseaktsiisid, mis omakorda mõjutavad transpordi hindasid. Sellise süsteemiga pole me konkurentsivõimelised. Välisinvestorid vaatavad pigem sisendite maksumäära, mitte niivõrd tulu maksustamist, ja teevad otsuse selle põhjal. Ka soosib tänane maksusüsteem rikkamaid, tekitades liigse kihistumise.

Mina soovitan kopeerida rohkem soomlastelt, kuid tendentsid näitavad, et pigem me nendest hoopis eraldume, ka valitsuse tasandil. Soome keele õpe peaks olema populaarne. Öeldakse, et saame inglise keelega ka hakkama, aga tundes soome töökultuuri, siis pigem nad teevad koostööd nendega, kellega saavad oma keeles asju ajada. Soovitan kõigil soome keelt õppida. Üks meie firma edu on olnud hea koostöö Soome suurfirmadega, kellelt oleme väga palju õppinud.

Koolitajad ise pole üldjuhul kunagi majanduses töötanud ega tea tegelikust elust kuigi palju

Olete öelnud, et teile on oluline säilitada ettevõtte puhul rahvuslik omapära. Mis see on?

See on lai mõiste. Ma ei ole seda meelt, et kapitalil pole rahvust. Kapitali omanikul on küll rahvus ja sellel on tähtsus. Maailm küll liigub globaliseerumise suunas, aga ma ei leia, et see ülipositiivne on.

Miks nii?

Töömeeleolu ja -moraal sõltuvad üpris palju rahvuslikust olemusest, kuuluvusest või omandist. On teatud patriotism ja tunded – ma olen eestlane, tahan teha hästi ja väljaspool ka hästi silma paista. Aga sarnased tunded on ka teistes riikides: on väga oluline, kas ettevõtte juht on omast rahvusest ja kas firma kuulub oma riigi investoritele. Kui me koondame oma Rootsi, Soome ja Leedu üksused Harju Elektri nime alla, võib sealne meeskond tunda, et mingisugused eestlased on kõik üle võtnud – töömoraal kannatab. Brändi loomise ja kokkuhoiu mõttes on aga hea, kui ettevõtted on ühise nime all. Et see ettevõtmine õnnestuks, peame sealsetele töötajatele ja klientidele pakkuma midagi rohkem ja paremini.

Millest ettevõtte hea käekäik sõltub?