Kultuurikorraldajad ja filmivaldkond said kriisiabina 14 miljonit eurot

«Peame tõdema, et kultuurikorraldajate vajadused on pikale veninud koroonakriisis siiski märksa suuremad kui riigieelarve võimalused hüvitisteks. Tänu toetusele aga saame sektorile anda siiski tuge, et oleks võimalik taas toimima hakata nüüd, kui piirangud on leevenenud,» ütles Ott. Tema sõnul ei saa kuidagi mööda vaadata ka Eesti filmitootjate, kinode ja filmilevitajate panusest kultuurimaastikul, mistõttu neile ka eraldi abipakett suunati.