Soomlased on muutnud oma suvilad kodukontoriteks

Soomlased, kes on isegi tavalistel aegadel tuntud mõnevõrra tagasihoidlikena, on pandeemia ajal hoidnud erilisel viisil teistest inimestest eemal. Soomes on Euroopa suurim kaugtöötajate osakaal ja üha enam inimesi ei tööta mitte ainult kodust, vaid oma puhkekodudest, vahendab Bloomberg.

Peaaegu pooled soomlastest, kes on Covidi kriisi ajal kaugtööd teinud, on teinud seda oma suvilatest, mis asuvad sageli järvede ääres asuvates metsades, kus on vähe naabreid, selgus reedel avaldatud uuringust. Viis aastat tagasi tegi kaugtööd oma suvilast vaid 7% soomlastest.

Ja need, kellel ei olnud oma peidikut, on võtnud teistest eeskuju, ergutades kasutatud kinnisvara müüki. Aasta esimese nelja kuu jooksul müüdud rannalähedaste suvilate arv on kasvanud 47% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning keskmine makstud hind on tõusnud viiendiku võrra, selgub Soome Maamõõduameti andmetest kinnisvaratehingute kohta.

Soomes on ulatuslikud mobiilsidevõrgud, mis võimaldavad Euroopa kolmanda kõige väiksema asustustihedusega riigis teha kaugtööd isegi kõige kaugematest nurkadest. Eelmise aasta lõpus oli kõigis Soome majapidamistes juurdepääs neljanda põlvkonna lairibaühendusele, mis on piisavalt kiire video voogedastuseks.

Puhkekodude kasutamine tööks ei tundu olevat mööduv moeröögatus. Uuringu kohaselt ütles kaks kolmandikku suvilas töötavatest inimestest, et nad oleksid valmis veelgi sagedamini sealt töötama, ja veel veerand ütles, et nad kaaluksid seda. Koguni pooltel soomlastest on regulaarne juurdepääs puhkekodule, öeldi aruandes.