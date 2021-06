Airbnb's vägistatud turist sai firmalt salajase 7 miljoni dollari suuruse hüvitise

Austraalia naine, kes väidetavalt vägistati noa ähvardusel Airbnb korteris New Yorgis, sai firmalt 7 miljoni dollari suuruse salajase hüvitise, mis sisaldas piiranguid selle kohta, mida ta võis juhtunust rääkida, selgub Bloomberg Businessweeki uurimisest , mis käsitles majutushiiglase «külaliste ohutuse» meetmeid.

29-aastast naist rünnati 2016. aasta uue aasta varahommikul Times Square'i lähedal asuvas majutusasutuses, mis ajendas Airbnb kriisiohjamise «töörühma» kiire sekkumise. Bloombergi sõnul «lahendab see meeskond probleeme ainult pärast katastroofi toimumist» ja antud juhul paigutas naise ümber hotelli, maksis tema ema lennupileti eest ning seejärel saatis paari koju tagasi, kattes reisi-, tervishoiu- ja nõustamiskulud.

Osana 7 miljoni dollari suurusest hüvitisest ei saa ohver Airbnb'd ega korteriomanikku, kus vahejuhtum toimus, süüdistada ega kohtusse kaevata. Kokkuleppeni jõuti kaks aastat pärast väidetavat rünnakut. Kuid Airbnb pressiesindaja Ben Breit ütles New York Postile: «Seksuaalrünnaku juhtumite puhul võivad kannatanud inimesed oma kogemustest vabalt rääkida. See hõlmab ka New Yorgi juhtumit.»