SEB: piirangute ajal tehti kolmandik kaardimaksetest internetis

Eriti silmatorkav on see näiteks riiete, elektroonika või toitlustuse sektorites, kus alternatiivseid müügikanaleid polnudki. Seetõttu on näiteks kahe aasta tagusega võrreldes toitlustuse e-kaubanduse maht kasvanud viiekordselt, kuid kordades on kasvanud ka riiete, elektroonika, kodukaupade, toidukaupluste e-ostumahud.

Kaardikasutuse statistika näitab, et muutunud on ka inimeste paiknemine. Kui 2019. aasta mais tegid SEB erakliendid oma Eestis sooritatud kaardiostude mahust 42 protsenti Tallinnas, siis koroonasulgemiste ajal on see osakaal kahel aprillil järjest kahanenud 34 protsendile, mis tähendab, et inimesed kolisid oma ostuvajadustega rohkem hajapiirkondadesse.