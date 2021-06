Küberkurjamite ärikorralduse meistriklass ehk kuidas nad äri korraldavad?

Lunavara on muutnud suureks äriks, mille ärimudelite innovaatilisus ei tunne otsa ega äärt, sõnab USA küberturvalisuse ekspert Dmitri Alperovitch. Kolmapäevasel kohtumisel kutsus USA president Joe Biden Venemaa presidenti Vladimir Putinit üles küberkuritegusid takistama. Putin on aga küberkuritegevuse peatamise vastu vähe huvi üles näidanud.

Alperovitchi sõnul jaguneb lunavara ärimudel kolmeks. Kõige üleval on väiksesed jõugud, kes teevad valmis keeruka pahavara, mis sulgeb arvutisüsteemid ja krüpteerib rünnatava firma kõik andmed. Selliseid väiksemaid aktiivseid gruppe on üle saja ja tosin tegeleb suuremal skaalal, usub Aleperovitch. Lõviosa grupeeringutest tegutsevad Venemaalt ja naaberriikidest. Kõike tuntumad on DarkSlide, keda süüdistatakse USA ühe suurima nafta torujuhtme rünnakus, ja REvil, keda peetakse süüdlaseks lihatootja JBSi häkkimises.