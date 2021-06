Kuumad ilmad võivad tuua turgudele maasikauputuse

Kui Baltic Agro asendusdirektor Margus Ameerikas leiab, et järgmine nädal teraviljasaagile suurt probleemi ei tekita, siis Marjamaa talu peremees Tõnu Oks räägib, et troopiline kuumus ja kuivus paneb mõnevõrra muretsema küll.

Oksa sõnul kiirendab kõrge temperatuur saagi valmimist. Enim mõjutab see maasikamüüjaid, kellel võib tekkida «maasikauputus», kui korraga valmib liigselt palju marju. Kuna Eesti põllumehed ei pritsi oma saaki tavaliselt mädanemise vastu, ei säili kohalikud marjad üle nädala, erinevalt välismaa toodangust. See tähendab, et turule jõuab suur kogus marju, mis on vaja kiiresti maha müüa. Siinjuures on ohtlik turuhinna langemine alla omahinna mille tõttu marjamüüja miinusesse jääb.

Mõlema sõnul on olulisemaks teguriks niiskuse puudus mullas, mis taimedele halvasti mõjub. Õnneks viimastel nädalatel on niiskuse tase mullas piisav, et nädal aega kuumust üle elada ilma suurtemate kahjustusteta. Oks märgib, et kõige tundlikum kuiva suhtes on mustikas, mis sureb kiiresti. «Kui mustika lehed juba on närbunud, on see taim läinud.»

