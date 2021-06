Kim Jong-Un tunnistab: Põhja-Korea on näljahäda äärel

Toiduhinnad on oluliselt tõusnud. Kohalike uudiste teatel on banaani kilo hind 45 dollarit (37 eurot). COVID-19 tõttu sulges Põhja-Korea oma piirid, mille tulemusena on kaubandus Hiinaga langenud. Hiinast impordib riik toitu, väetisi ja kütust.

Lisaks kannatab riik oma tuumaprogrammi tõttu rahvusvaheliste sanktsioonide all.

Aprillis ütles riigipea, et ametnikud valmistuksid veelgi raskemaks «vaevarikkaks marsiks», mis viitab 90ndatel toimunud näljahädale, mille traagilisel tulemusel suri sadu tuhandeid inimesi.

Kui Kim Jong-Un riigijuhtimise oma isalt üle võttis, lubas ta õitsengut - et inimestel oleks leib laual ja ligipääs elektrile. Kuid seda pole seni juhtunud. Oma läbikukkunud majandusplaani üritab ta siduda pandeemiaga ja välisteabe puudumise tõttu saab Kim maalida pildi, et pandeemia rusumise all kannatab terve maailm, mitte üksnes Põhja-Korea. Liidri sõnavõtud on viidanud sellele, et lähitulevikus ei ole kavas piire avada.