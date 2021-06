Paavst Franciscus võitleb ametiühingute eest

Paavst Franciscus astus neljapäeval välja tööliste õiguse eest koonduda ametiühingutesse, kuna majandusaktiivsus on hakanud koroonapandeemia taandudes tõusma. Paavst rõhutas videoläkituses Rahvusvahelisele Tööorganisatsioonile, et arvestada tuleb kõige kaitsetumate tööliste, sealhulgas migrantide vajadustega. Ta ütles, et majanduse taastamisel pärast pandeemiast tingitud tagasilööke tuleb seada eesmärgiks väärikad töötingimused. Õigus astuda ametiühingusse on töötajate peamine kaitse. BNS