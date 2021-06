Maailma tuntuim investeerimiskeskkond on New Yorgi börs. FOTO: Brendan Mcdermid

Kui sa ostad mingi ettevõtte aktsiat ilma analüüsita, lihtsalt sellepärast, et selle hind kogu aeg tõuseb, ei ole sa investor. Sa pole investor ka siis, kui ostad bitcoin’i sellepärast, et krüptovaluutad on põnevad.