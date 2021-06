Sõnajalad kaotasid Eesti Energia suurostu vaidluses kohtus konkurentsiametile

Andres ja Oleg Sõnajala ettevõtted ELEON AS, AS Eesti Elekter, Eurowind OÜ, Vaivara Tuulepark OÜ, Roheline Elekter AS, Aidu Tuulepark OÜ, Audru Tuulepark OÜ ja Estwind Energy soovisid kohtult konkurentisameti loa tühistamist ning seda, et ametit kohustatakse koondumisloa alusel toimunud koondumise põhjustatud mõjud konkurentsile korvama.