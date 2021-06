​Eestist pärit tippjuhte, kes on võimeline läbi lööma ka välismaal, võib ühe käe sõrmedel üles lugeda. Kõrgeimale ametikohale on jõudnud vast Erkki Raasuke, kes oli mitu aastat Rootsi suurpanga Swedbank finantsjuht. Samas pangas oli ka kõrgel ametikohal Tallinna börsi esimene juht Helo Meigas. Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) Poola ja Balti üksuse juht on Jaak Mikkel, ning see ongi enam-vähem kõik.