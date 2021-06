Eestis liikvele läinud uskumatult jabur petuskeem saab uusi ohvreid

Kuigi petuskeemi on kajastatud, see pettureid ei hirmuta ning ohvreid on juurde tulnud.

Politsei ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri teatel said nad 16. juunil teate, et 74-aastasele naisele helistas vene keelt kõnelev naine, kes tutvustas end Swedbanki töötajana ning ütles, et naise pangaarvelt on tehtud kahtlane makse summas 264 eurot.